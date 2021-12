Covid, open day vaccinale a Telese Terme Domenica dalle 8 alle 14 presso l'Asl di via Massarelli

Prima delle festività aumentano le occasioni per sottoporsi al vaccino anticovid nel Sannio. Appuntamento anche in valle Telesina. L’Azienda sanitaria locale di Benevento ha infatti comunicato che anche a Telese Terme ci sarà un Open Day vaccinale, in programma domenica 19 dicembre, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 presso l’ASL di via Massarelli.