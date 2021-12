Io x Benevento: "Ringrazieremo sanità per come affronta pandemia" Domani la manifestazione, ci saranno Volpe, Ianniello, Guglielmucci e Mastella

Si terrà domani, venerdì 17 dicembre 2021, alle ore 17.15, presso il Piccolo Teatro Libertà (presso il Comando dei Vigili Urbani) in via S. Colomba, un evento organizzato dall'associazione "Io x Benevento", per manifestare la propria riconoscenza a tutti gli operatori sanitari, dirigenti e amministratori, che sono stati e sono ancora impegnati a fronteggiare la pandemia Covid.

Interverranno: Giuseppe Schipani, presidente dell’Associazione IO X Benevento, Giovanni Guglielmucci, direttore sanitario dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli, Giovanni Pietro Ianniello, presidente dell’Ordine dei Medici, Gennaro Volpe, direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale e Clemente Mastella, sindaco della Città per i saluti istituzionali.

Il direttore generale dell’ASL, Gennaro Volpe, parlerà ai residenti del rione anche dell’Ospedale di Comunità che sarà realizzato a via Minghetti al rione Libertà.