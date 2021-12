Comitato centro storico di Benevento, lascia il vicepresidente Si dimette Romina D'Agostino: "Continuerò da sola cercando un dialogo costruttivo"

"Rassegno le mie dimissioni non senza rammarico, non lo nascondo, perché ho sempre creduto nelle libere associazioni di cittadini che, in modo corretto e partecipe, cercano di portare un piccolo contributo al quartiere in cui vivono e lavorano". Così in una nota diffusa sui social Romina D'Agostino, vicepresidente del Comitato di Quartiere Centro Storico Benevento annuncia di lasciare il sodalizio. C'è amarezza nelle parole di D'Agostino evidentemente non più in linea la linea e le modalità di azione del comitato. "Continuerò le mie battaglie da sola - conclude - cercando un dialogo costruttivo con chi è all'amministrazione oggi, non avendo interessi politici, nella massima trasparenza, e con la stessa voglia di fare di sempre".