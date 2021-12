Covid: due nuovi ricoveri all'ospedale San Pio Sale a 21 il numero dei pazienti nei reparti dedicati alla cura del coronavirus

Due nuovi ricoveri nei reparti dedicati al coronavirus del San Pio. Sale a 21 dunque, anche per effetto dell'assenza di nuove dimissioni il numero di pazienti covid ospitati nel nosocomio sannita.

Nessuno in terapia intensiva, 10 persone invece sono ospitate in subintensiva e altre 10 nel reparto malattie infettive. Una persona è invece momentaneamente nell'area dedicata al covid del pronto soccorso.