Giornata di festa, teatro e pranzo natalizio al carcere minorile di Airola Il garante regionale dei detenuti Ciambriello: ”Piccole cose dal valore non quantificabile"

In mattinata, nell’ istituto penale per minorenni di Airola, i giovani ristretti sono stati protagonisti di un’iniziativa teatrale dal titolo “Francesca da Rimini” insieme alle associazioni “tra palco e realtà” e l’associazione “CCO” nella quale è forte il contributo del rapper Lucariello. Dopo lo spettacolo, si sono recati tutti in mensa in vista del pranzo offerto dal garante dei detenuti e dal ristorante la vigna di Bonea.

Un’ occasione di gioia che ha visto la presenza del sindaco di Airola Vincenzo Falzarano, di Sant’Agata de goti Salvatore Riccio, vicesindaco di Bucciano Samuele Ciambriello, il magistrato di sorveglianza Ornella Riccio, il presidente del Tribunale per i minori di Salerno Patrizia Esposito, l’assessore regionale alla formazione Armida Filippelli e il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello accolti dalla Direttrice del carcere Marianna Adanti. Il garante Samuele Ciambriello, all’uscita dell’istituto ha dichiarato: “Ringrazio innanzitutto Maria Felicia Latessa, del ristorante “La vigna” per aver offerto pietanze gustose e natalizie per i giovani ristrettì.

Ringrazio le amministrazioni locali, i magistrati, la politica a livello regionale che hanno accolto il mio invito. È stata un’occasione di gioia e serenità per persone che hanno sbagliato, sia per loro responsabilità nonostante la giovane età , sia per le omissioni e complicità degli adulti ai vari livelli, familiare, scolastico e del territorio. È Natale e speriamo nella nascita di cuori più generosi e disponibili per aiutare questi adolescenti a metà".

Nel pomeriggio poi, nel teatro, l’assessore regionale alla formazione, con il garante e la direttrice hanno consegnato ai ragazzi gli attestati di frequenza di 3 corsi di formazione professionale della Regione Campania che hanno tenuto in questo anno e mezzo nel carcere Minorile di Airola gli enti Tecform, Apeiron e Conzorzio Focom.