Covid. Avviata la campagna vaccinale nelle scuole sannite FOTO - Questa mattina somministrazioni per alunni e genitori alla Bilingue di Benevento

Volontari della Croce Rossa Italiana e un Babbo Natale Speciale hanno fatto da cornice, questa mattina a Benevento alle vaccinazioni contro il covid per i bambini della prima scuola sannita che ha chiesto ed ottenuto dall'Asl di Benevento le somministrazioni tra i bachi. Si tratta dell'Istituto primario Bilingue apripista per la nuova iniziativa al centro delle vaccinazioni pediatriche. Non solo i piccoli alunni ma anche i genitori hanno potuto usufruire della possibilità di vaccinarsi.

Entusiasta il dirigente scolastico, il professore Giuseppe Ciampa che sin dai primi giorni della richiesta dell'azienda sanitaria locale ha contattato il direttore generale Gennaro Volpe e il suo staff per avviare le vaccinazioni all'interno dell'istituto. Tantissimi i bambini che hanno aderito. Mattinata di spiegazioni per i piccoli circondati da tante figure professionali pronte a fornire spiegazioni e a fugare ogni dubbio. Presente all'interno della scuola un'unità di soccorso 118 della Croce Rossa e dei volontari del Comitato provinciale presieduto da Giovanni De Michele. Presente anche il presidente regionale Stefano Tangredi.

Di volta in volta le classi sono state chiamate per l'anamnesi alla presenza dei genitori che hanno accompagnato i propri figli nelle varie aule che per un giorno si sono trasformati in ambulatori. Vaccinarsi a scuola come ha più volte rimarcato il dottore Volpe dà la possibilità agli alunni di essere immunizzati in un ambiente a loro familiare e sicuro.

“Come si è presentata l'occasione di aderire all'iniziativa – ha spiegato il dirigente Ciampa – mi sono immediatamente attivato. I docenti sono tutti vaccinati e per sconfiggere il covid è necessario a questo punto immunizzare anche gli studenti per evitare la dad che tanto ha fatto male ai nostri bambini”. Insomma nel Sannio è partita la corsa contro il tempo affinchè si fermino i contagi nelle scuole che tanto preoccupano in queste ore. In mattinata altre scuole di Benevento hanno richiesto all'Asl sannita un sopralluogo per avviare l'iter organizzativo per le vaccinazioni a scuola.