Covid, boom di ricoveri: sei in 24 ore al San Pio di Benevento Nuovi ingressi nei reparti dedicati alla cura del coronavirus nel Sannio

Sei nuovi ricoveri Covid in sole 24 ore all'ospedale San Pio di Benevento. Un dato tutt'altro che confortante quello che merge dal bollettino quotidiano dell'azienda ospedaliera sannita. Sono attualmente 22 i pazienti ricoverati nel nosocomio di via Pacevecchia nonostante nelle ultime ore ci siano state tre dimissioni e un altro paziente proveniente da fuori provincia e ricoverato nella UOC di Pneumologia / Sub Intensiva Area Covid, si è negativizzato e per questo trasferito in reparto ordinario di degenza.

Allo stato restano otto le persone che necessitano delle cure degli specialisti della sub intensiva a causa delle loro condizioni di salute preoccupanti. Quattordici, invece, le persone in Malattie infettive.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 345 su complessivi 1.443 trattati (sospetti n. 208 e accertati n. 1235) dal mese di febbraio 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono 838.

Dei 1235 pazienti accertati positivi, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, 936 sono residenti nella provincia di Benevento.