Scuole. "Meglio che ve la prendiate con me e non che il covid riprenda quota" Dopo la decisione di fermare le attivita didattiche prima delle feste Mastella fa il punto sul virus

"Meglio che ve la prendiate con me che il virus se la prenda con voi". Clemente Mastella va dritto al punto nella consueta telefonata domenicale ai cittadini. La decisione di chiudere le scuole prima delle feste natalizie è contestatissima ma il sindaco non torna indietro.

"Il lockdown che ritorna in numerosi paesi d'Europa, la diffusione della variante Omicron e i contagi che aumentano sono le ragioni alla base di questa scelta".

E il sindaco incalza "Purtroppo i bambini sono propagatori del virus, non essendo ancora vaccinati e dunque è necessario intervenire".

Poi spiega "A Benevento i contagi sono cresciuti e siamo al 14 per cento. Mi dispiace per i genitori che soffriranno nell'organizzazione di questi due giorni ma era davvero necessario".

Poi torna a raccomandare l'utilizzo delle mascherine e i controlli dei green pass per i ristoranti.

E ancora sulle scuole aggiunge "si tratta di una decisione assunta anche da altri colleghi sindaci sia in provincia che in altri comuni italiani. Non sono decisioni improvvide, singolari e stravaganti ma scelte dettate solo da ragioni di cautela".

E infine "In ospedale crescono i posti letto occupati, la situazione è tornata ad essere difficile ma ancora non è drammatica. Dunque preveniamo il peggio. Meglio queste misure che il lockdown".