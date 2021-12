Stop alle lezioni in presenza, i genitori chiedono annullamento dell'ordinanza Il Comitato contro la decisione del sindaco Mastella

Lo stop alle attività didattiche in presenza ordinato a Benevento dal sindaco, Clemente Mastella solleva le polemiche. Il Comitato Genitori per la Scuola Benevento ha protestato contro la decisione del primo cittadino e richiesto l'annullamento dell'ordinanza.

Ecco il documento sottoscritto dai genitori.

“Il Comitato Genitori per la Scuola Benevento, letta l’Ordinanza Sindacale n. Prot 144263 emanata in data odierna, con la quale è stata disposta la sospensione dell’attività didattica delle Comitato Genitori per la Scuola Benevento scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, dal giorno 20.12 al 22.12.2021,

PREMESSO CHE

- L’Ordinanza Sindacale de quo richiama comunicazioni ASL dalle quali si evidenzierebbe un andamento crescente nella curva dei contagi nella città di Benevento, nelle scuole e nelle famiglie, senza che, però, dette comunicazioni siano allegate e/o riportate in detto provvedimento;

- nella detta Ordinanza, a sostegno della sospensione dell’attività didattica , viene richiamato un grafico che però afferisce a dati regionali e non specifici della realtà territoriale della città di Benevento;

- i riferimenti normativi richiamati in ordinanza ( D.L. 23.07.2021 n. 105 e D. L. 26.11.21 n. 172) non riguardano le misure di prevenzione e contenimento dell’emergenza epidemiologica in ambito scolastico, che invece è disciplinato dalla legge 24 settembre 2021 n. 133, di convesione del D.L. 6 agosto 2021, N.111, che espressamente prevede che “ nel vigente anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado sarà svolta in presenza, e che tale misura è derogabile esclusivamente in singole istituzione scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, della Province autonome... e dei Sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del Virus Sars – COV – 2 o di sue varianti”;

- il Ministro dell’Istruzione, On.le Patrizio Bianchi, ha espressamente smentito l’ipotesi di anticipare la chiusura delle scuole, o di allungare le vacanze di Natale, chiarendo che il calendario scolastico sarebbe stato quello già definito, con sospensione delle attività didattiche, per le vacanze natalizie, dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022;

- la situazione appare oltremodo poco chiara e fortemente lacunosa laddove, allo stato, non risultano essere state mai richieste dal Direttore Generale dell’ASL di Benevento chiusure generalizzate ed anticipate delle scuole, nè , ove tale richiesta ci fosse, risulta mai essere stata portata a conoscenza della cittadinanza, atteso che ogni azione deve essere proporzionale all’andamento della curva epidemiologica che vede la città di Benevento, ancora oggi, in zona bianca, dove non sono previste ulteriori misure di restrizione rispetto a quelle già in essere;

- il provvedimento sindacale odierno risulta, altresì, estremamente contraddittorio laddove, nel prevedere la sospensione dell’attività didattica di tutte le scuole, al fine di “ridurre il più possibile i motivi di spostamento delle persone per evitare, in ogni modo, la ulteriore diffusione del virus Covid 19”, altresì non ho previsto, come logica e ragionevolezza vorrebbero, l’immediata sospensione di tutte le manifestazioni natalizie organizzate da esso stesso Comune;

- tale provvedimento contrasta, altresì, con il dichiarato scopo di tutelare la salute pubblica e consentire l’incremento vaccinale dei cittadini atteso che, da un lato, è oramai scientificamente acclarato il grave danno sul benessere psicofisico di bambini e ragazzi causato dalla chiusura delle scuole e, dall’altro, non avrebbe senso sensibilizzare o ricorrere al vaccino anche per i bambini, atteso che, a questi ultimi, è comunque inibita l’attività didattica in presenza;

TANTO PREMESSO

Il Comitato Genitori per la Scuola di Benevento invita e diffida, con urgenza, il Sindaco di Benevento:

- all’immediato annullamento, in autotutela, dell’Ordinanza Sindacale n. prot. 144263 del 18.12.2021, stante l’assoluta illegittimità, illogicità e carenza di motivazione della stessa;

- all’immediato annullamento di tutte le manisfestazioni natalizie già previste e programmate in ambito cittadino, nella dichiarata ottica di adozione di misure per la riduzione e il contenimento dei contagi;

- in subordine e solo al fine esclusivo di non creare immotivate sospensioni dell’attività didattica, di disporre per i giorni 20-21 e 22 dicembre 2021 il regolare svolgimento dell’attività didattica sia pure a mezzo di DAD;

Invita, con urgenza, l’Ill.mo sig. Prefetto di Benevento, dott. Carlo Torlontano, nella Sua qualità di Organo Rappresentante del Governo in ambito territoriale, alla verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti la disposta sospensione dell’attività didattica, apertamente in contrasto con le già emanate e vigenti determinazioni ministeriali e governative;

Invita e diffida, con urgenza il Direttore Generale dell’ASL Benevento alla trasmissione e diffusione dei dati epidemiologici rilevati in ambito strettamente territoriale, relativi al contesto scolastico e pediatrico, legittimanti l’adozione di misure di prevenzione dei contagi rafforzate rispetto a quelle previste in ambito nazionali, e tutt’ora vigenti.

In mancanza, il Comitato Genitori per la Scuola di Benevento si riserva ogni e qualunque azione a tutela delle ragioni espresse con la presente diffida”.