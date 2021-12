Covid. Boom di ricoveri al San Pio, altri cinque in 24 ore Si tratta di 13 sanniti e 18 pazienti residenti in altre province

Cinque ricoveri in ventiquattro ore nei reparti covid del San Pio di Benevento. E continua ad aumentare il dato dei posti letto occupati nell'area dedicata all'emergenza coronavirus che diventano 31 a fronte dei 26 del giorno precedente.

Si tratta di tredici sanniti e diciotto cittadini residenti in altre province. Dodici i pazienti ricoverati in pneumologia sub-intensiva (due in più rispetto al giorno precedente) e sedici a malattie infettive dove ieri invece i pazienti in degenza erano quindici. Sono tre invece i ricoverati presso l'area isolamento covid dell'azienda ospedaliera di via Pacevecchia, ma in questo caso dopo una verifica della negatività del paziente segnalato ieri il dato relativo ai pazienti trattati è stato modificato - viene precisato dall'azienda ospedaliera - riducendo di una unità i casi accertati ed aumentando conseguentemente sempre di una unità i casi sospetti.

Fortunatamente non si registrano decessi, ma come detto aumenta il numero dei pazienti positivi che hanno dovuto far ricorso alle cure ospedaliere che diventano complessivamente 1244 dall'inizio della pandemia, di cui 944 sono residenti nella provincia di Benevento.