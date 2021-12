Scuole chiuse, anche gli studenti contro Mastella Lettera aperta al sindaco: "Ordinanza ingiustificata e deleteria"

Anche gli studenti si esprimono contro la decisione del sindaco Mastella di interrompere le attività didattiche. I ragazzi scrivono una letterea aperta al primo cittadino: "Al sindaco di Benevento Clemente Mastella, si esprime il malcontento e il disaccordo degli studenti degli istituti superiori di secondo grado della città in merito all’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole nei giorni 20, 21 e 22 dicembre. In mancanza di sufficienti dati relativi alla trasmissione del virus all’interno delle scuole superiori di secondo grado, e in mancanza di ulteriori e paralleli interventi restrittivi, la suddetta ordinanza è ritenuta ingiustificata e deleteria, sia sul piano strettamente formativo, in quanto nega agli studenti la possibilità della didattica in presenza, sia e soprattutto sul piano morale e simbolico, in quanto mostra l’infima considerazione che la politica ha della scuola, costringendola a chiudere quando contemporaneamente altre attività che non richiedono nemmeno il fondamentale uso della mascherina, come le discoteche, rimangono operative. È richiesto un intervento immediato".

