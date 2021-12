L'appello del Prefetto: da otto settimane contagi in aumento, osservare le norme Torlontano: "Potenziati i controlli. L'ordinanza chiusure scuole ha una sua ragione d'essere"

“Da otto settimane il contagio aumenta anche in questa provincia ed è per questo importante osservare le norme. Ci sarà un'implementazione dei controlli”. Lo ha annunciato nella tarda mattinata di oggi il prefetto di Benevento, Carlo Torlontano che ha presieduto la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto in Prefettura. Presenti i vertici delle forze dell'ordine e il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

“Le contestazioni sono state abbastanza contenute a fronte dei tantissimi controlli effettuati” ha poi rimarcato il numero uno del Palazzo del Governo che ha elogiato il popolo sannita “per la propensione a rispettare le regole” e snocciolato i numeri delle perime due settimane di controlli in strada e nei locali: “nella prima settimana sono state controllate 5mila persone. La scorsa settimana invece circa 3.900. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali sono stati effettuati circa mille verifiche nelle due settimane”.

Poi un appello del Prefetto: “Bisogna continuare a rispettare le regole e non abbassare la guardia specialmente in occasione delle festività natalizie”.

E sulle nuove normative varate dal presidente della Regione, De Luca, il prefetto ha spiegato: “Il 23 dicembre ci sarà probabilmente una cabina di regia nazionale e quasi sicuramente si andrà in direzione dell'ordinanza già adottata dal presidente De Luca”. Sulla decisione del sindaco Mastella di chiudere con due giorni di anticipo le scuole della città, il prefetto Torlontano ha messo l'accento sui numeri dei nuovi positivi: “E' un problema connesso alla fascia di età. C'è stato un innalzamento dei contagi soprattutto nella fascia più giovane e quindi sono state chiuse le scuole. L'ordinanza adottata dal sindaco Mastella, e da altri sindaci, ha una sua ragione d'essere proprio per questi dati. Ripeto, da otto settimane abbiamo avuto un continuo aumento di contagi che riguardano soprattuto la fascia d'eta giovane”.

Al termine della riunione si è quindi deciso di potenziare ulteriormente le attività di controllo finalizzate a verificare il rispetto delle misure anticontagio disposte dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172 e delle disposizioni di prevenzione sanitaria, relative al periodo 23 dicembre 2021 - 1 gennaio 2022, previste dalle ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 27 e n.28, rispettivamente del 15 dicembre e 19 dicembre 2021.

"Si è deciso, inoltre - spiega ancora il prefetto Torlontano -, di riservare particolare attenzione al contrasto alla produzione e commercializzazione illegale di artifici pirotecnici, per prevenire abusi e turbative all’ordine pubblico ed alla pubblica incolumità e alla implementazione dell’attività info investigativa volta alla individuazione di potenziali feste ed eventi non consentiti, al fine di evitare pericolosi assembramenti che potrebbero pregiudicare la tutela della salute pubblica".

In sede di Comitato sono stati, altresì, esaminati ed approvati i progetti di videosorveglianza presentati da 44 Comuni della provincia, per l’accesso ai finanziamenti del Ministero dell’Interno - attraverso il Fondo per la sicurezza urbana - stanziati per l’annualità 2021, per un ammontare complessivo, a livello nazionale, di 27 milioni di euro.

Le richieste di finanziamento saranno valutate da un’apposita Commissione istituita presso il Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno che provvederà all’approvazione di una graduatoria nazionale dei progetti di videosorveglianza, ai fini della successiva erogazione delle risorse.