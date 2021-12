Covid, Open day per vaccinare i bambini nei distretti sanitari: ecco dove I centri nel Sannio. Volpe (Asl): Il vaccino è sicuro ed è l’unica via per liberarci del virus

Prosegue la campagna vaccinale anti-Covid che negli ultimi giorni si è rivolta, in particolare, ai bambini dai 5 agli 11 anni, raggiungendo un elevato numero di adesioni e vaccinazioni effettuate (oltre 800).

Per raggiungere il maggior numero di bambini vaccinati, fascia d’età 5-11 anni, la direzione dell’ASL sta rimodulando in queste ore l'organizzazione degli hub vaccinali, coinvolgendo direttamente i Distretti Sanitari.

"Per adeguare l’offerta - spiega il direttore generale dell’ASL, Gennaro Volpe - anche in vista delle festività natalizie ed in considerazione dell’imminente raggiungimento di quota 1000 bambini vaccinati, abbiamo organizzato punti vaccinali pediatrici presso i distretti sanitari che accoglieranno i giovanissimi, adottando la formula open day, senza convocazione. In questo momento - continua il Volpe - la diffusione del Covid tra i soggetti nella fascia di età pediatrica è rilevante e l’incidenza è maggiore proprio tra bambini dai 5 agli 11 anni. Il vaccino è sicuro ed è l’unica via per liberarci del virus."



I centri disponibili per l’Open Day pediatrico, sono:



-DISTRETTO BENEVENTO

Consultorio via Don Emilio Matarazzo, BN

mercoledì 22 dicembre h. 14.00-18.00



-DISTRETTO ALTO SANNIO FORTORE

Consultorio via Roma, Morcone

Martedì 21 dicembre h. 14.00 - 19.00

Mercoledì 22 dicembre h. 14.00 - 19.00



-Centro vaccinale via Costa, San Bartolomeo

Mercoledì 22 Dicembre 14.00 - 19.00



-DISTRETTO TELESE TERME

Consultorio ex P.O. Maria delle Grazie, Cerreto Sannita

Mercoledì 22 dicembre h. 08.00 - 12.00



-DISTRETTO SAN GIORGIO DEL SANNIO

Consultorio viale Manzoni, San Giorgio del Sannio

Martedì 21 dicembre h. 14.00 - 18.00



-DISTRETTO MONTESARCHIO

Consultorio sede distrettuale via Napoli, 113 Montesarchio

giovedì 23 dicembre h. 14.00-17.00