Covid. Mastella: proteggo i cittadini, temo nuovo lockdown a causa dei contagi Il sindaco di Benevento torna sulle polemiche dopo l'ordinanza per la chiusura delle scuole

“Due giorni di chiusura delle scuole non è la fine del mondo. Loro - riferito a chi negli ultimi giorni sta criticando, il Codacons ha anche presentato un esposto in Procura ndr - se la prendono con me, io me la prendo con il virus e proteggo i miei cittadini. La situazione è drammatica, c'è un aumento dei contagi che abbiamo analizzato anche in Prefettura”.

Così il sindaco Clemente Mastella a margine dell'incontro in Prefettura di questa mattina. Il primo cittadino è tornato sulle polemiche che lo hanno investito dopo la decisione di chiudere le scuole in anticipo per via dei contagi che stanno interessando maggiormente gli studenti.

“Facessero le denunce mentre io mi occupo della salute delle persone. Il fatto stesso che De Luca ora ha inasprito le norme anti contagio, nuovamente di fatto ho anticipato i decreti come spesso accade”.

E sui controlli 'rafforzati' per le festività di Natale il primo cittadino spiega: “Ci saranno controlli severi ma serve più l'autocontrollo. La polizia municipale sarà anche nei centri commerciali. Ma al di là delle verifiche chiedo a tutti di essere responsabili. Dobbiamo stare attenti. Andremo incontro in una stagione non facile”.

Il sindaco di Benevento è preoccupato anche per l'aumento dei posti letto in ospedale: “I vaccini stanno evitando il dato più drammatico per le ospedalizzazioni ma il fatto stesso che stanno aumentando i posti letto occupati la dice lunga sul fatto che la battaglia sarà ancora lunga. Massimo Clementi, uno dei massimi virologi italiani ha detto che le scuole andavano chiuse una settimana prima. Temo che andremo incontro ad un piccolo - medio lockdown. Ed è per questo motivo che bisogna mettersi al riparo soprattutto evitare i contagi che sempre più arrivano da parte di bambini".