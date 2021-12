Scuole chiuse, gli insegnanti scrivono a Mastella Ancora una voce contro lo stop alle attività didattiche in presenza a Benevento

Continua a far discutere lo stop alle attività didattiche in presenza imposto dal sindaco Clemente Mastella. A rivolgersi al primo cittadino numerosi insegnanti.

Egregio signor sindaco Mario Clemente Mastella,

siamo gli insegnanti a cui state togliendo la scuola.

Non riusciamo a credere che, dopo quasi due anni di sacrifici e di ferite ancora impresse nelle menti

e nei cuori di insegnanti e discenti, non saluteremo le nostre ragazze e i nostri ragazzi prima di Natale.

Non riusciamo a pensare che non li abbracceremo con lo sguardo, fissandoli negli occhi, come

abbiamo imparato a fare in questi anni di pandemia. Se Le sembra eccessivo, chieda a bambini e ragazzi

quanta differenza e vicinanza possano generare i gesti concreti, anche minimi, rispetto alla distanza siderale

delle lezioni online.

Non riusciamo a pensare che nonostante i proclami della politica e gli sforzi fatti da tutto il mondo della Scuola per tornare a rimettere al centro i bisogni educativi e affettivi dei nostri alunni e alunne, ancora una volta il loro benessere mentale e spirituale venga messo al di sotto dell'interesse commerciale. Scuole chiuse e negozi che scoppiano di folla. Chiudere le scuole è stato il regalo più orribile che lei potesse fare a noi docenti, alle famiglie, ai ragazzi e alle ragazze prima di Natale; e la cosa che ci fa più soffrire, mettendoci in agitazione, è il terrore che a gennaio, con una scusa qualunque, i banchi continueranno a restare vuoti.

Noi docenti ci siamo vaccinati per tre volte, i nostri alunni, nella maggior parte dei casi, hanno ricevuto due dosi e quelli che hanno meno di dieci anni sono stati appena vaccinati o lo saranno a breve. A cosa sarebbe servito tutto questo?

La chiusura delle scuole è ingiusta e inspiegabile, specialmente alla luce del fatto che tutte le altre attività

resteranno aperte senza alcuna restrizione.

Lei non comprende la stanchezza di coloro ai quali viene impedito, a più riprese, di svolgere in

maniera soddisfacente la propria professione.

Lei non sa quanto sia faticoso gestire in maniera proficua venti e più bambini o adolescenti nascosti dietro

uno schermo.

Lei non tiene conto del disagio di bambini e bambine, ragazze e ragazzi, che pagano e continueranno a

pagare sulla loro pelle le conseguenze di queste scelte scellerate. Le rimandiamo il grido che da quasi due

anni si alza costantemente da parte di pediatri e psicologi!

Siamo stanchi, Sindaco, di essere trattati da lei come se non fossimo professionisti, come se il ruolo

sociale che rivestiamo avesse un'importanza pressoché nulla. Lei deve rispetto alla Scuola e al corpo

docente.

E se davvero, come spesso millanta anche nei suoi lunghi monologhi telefonici, Lei ci tiene ai suoi

concittadini, specie quelli più piccoli, deve garantire oggi la riapertura delle scuole a gennaio e metterci in

condizione di superare questo momento drammatico nel migliore dei modi, in presenza.

Si può fidare, noi docenti insieme a tutto il personale della Scuola, sappiamo bene come fare il nostro lavoro nell'interesse della collettività e dei suoi esponenti più preziosi".

La lettera è firmata da:

Tecla Iervoglini - IC Pascoli

Patrizia Luongo - IC Pascoli

Carmelina De Luca - IC Pascoli

Rosanna D'Onofrio - IC Pascoli

Ornella Maio – IC Pascoli

Luca Sperandeo - IC Pascoli

Maria Rosaria Parente - IC Pascoli

Emma Santarcangelo – IC Pascoli

Clara Catalano – IC Pascoli

Stefania Morelli – IC Pascoli

Dina Caliro – IC Pascoli

Maria Domenica Argenio – IC Pascoli

Silvana Zeoli – IC Pascoli

Livia Grimaldi – IC Pascoli

Veronica Russo – IS Virgilio

Carmen Laudato –IS Virgilio

Lorella De Lucia - IS Virgilio

Maria Grazia Campanelli - IS Virgilio

Rossella Matrangolo - ITI Lucarelli

Elvira Muccio - San Filippo

Valentina Ricciardi - San Filippo

Linda Rinaldi - San Filippo

Donatella Caterina - IC Sant'Angelo a Sasso

Vincenzina De Luca - Convitto Giannone

Antonello Rapuano - Convitto Giannone

Elvira Feleppa - Convitto Giannone

Flavia Furno - Convitto Giannone

Dario Melillo - Istituto Paritario De La Salle

Valentina De Caro – IC Ponte

Giuseppe Telaro

Maria Elena Telaro