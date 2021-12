Vaccino anti covid, parte la campagna dell'ordine dei medici Il presidente Ianniello: è l'unico modo per uscire dall'incubo pandemico

“Il vaccino ci salva la vita. Vacciniamoci contro il Covid-19”. E' questo il messaggio lanciato dalla FNOMCEO e dell’OMCEO di Benevento, con il patrocinio del Ministero della Salute, per promuovere la vaccinazione contro il Covid-19.

“La campagna – evidenzia il presidente dell'ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Benevento Giovanni Pietro Ianniello -, che ha preso il via ieri (lunedì 20 dicembre), con la affissione di manifesti 6 x 3 nella città di Benevento e di formato ridotto negli studi di tutti i Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta della nostra provincia, sarà diffusa anche nelle sale cinematografiche, sugli schermi delle televisioni locali e sui i canali social, con immagini e brevi clip video. Per la campagna, è stato richiamato l’esempio della difterite e del vaiolo, malattie ed epidemie del passato che hanno mietuto milioni di vittime solo nel XX secolo, malattie sconfitte o addirittura eradicate dalla diffusione delle pratiche vaccinali, per ricordare a tutti come la vaccinazione sia una conquista della scienza al servizio dell’umanità e abbia permesso di porre fine a malattie mortali o invalidanti.

Come è accaduto in passato per queste malattie, oggi il vaccino contro il Covid 19 ci consentirà di tutelare la vita e la salute di tutti e di uscire finalmente dall’incubo pandemico. L’invito che faccio a tutti è di non avere timore, di affidarsi alla scienza e di vaccinarsi. Un ringraziamento – ha concluso il presidente Ianniello - va a tutti coloro che con grande entusiasmo hanno aderito alla diffusione campagna “Il vaccino ci salva la vita. Vacciniamoci contro il Covid-19”.