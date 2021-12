Lavori alla Diga, dalla Regione confermato co-finanziamento Si tratta di cui circa 480 milioni di euro: 205 a carico del Ministero e 275 a carico della Regione

Dopo il via libera del Ministero allo stanziamento dei fondi per la Diga di Campolattaro, il vicepresidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi annuncia di aver "ricevuto comunicazione dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca del co-finanziamento Ministero delle Infrastrutture – Regione Campania di circa 480 milioni di euro, di cui 205 a carico del Ministero e 275 a carico della Regione, per la realizzazione delle opere necessarie all’utilizzo per usi civici ed irrigui delle acque del fiume Tammaro raccolte dall’invaso a valle di Campolattaro e Morcone nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza".

"Sarebbe stata una vera e propria beffa per il territorio sannita; per le duemila Aziende e Famiglie espropriate dei terreni - commenta Lombardi - per lo Stato che aveva già speso decine di miliardi di lire tra il 1980 e il 1995; e per la stessa Provincia di Benevento che, dal 1997 ad oggi, ha investito milioni di euro del proprio Bilancio per la gestione, la manutenzione ordinaria, quella straordinaria e per opere di controllo e completamento".

Ed ancora, dall'esponente della Rocca dei Rettori viene evidenziata l'importanza della potabilizzazione della Diga di Campolattaro "oggi un’opera strategica nazionale che rientra nel Pnrr. Ora è necessario continuare il lavoro finora svolto e tenere alta l’attenzione per tutte le fasi connesse alla realizzazione del potabilizzatore che, rientrando tra le opere del PNRR, è evidentemente anche sotto la lente d’ingrandimento dell’Unione Europa. L’opera è decisiva per la crescita civile ed economica per tutto il nostro Sannio. Proprio per tale ragione, come Ente Provincia di Benevento, siamo chiamati ad esercitare tutto il nostro impegno istituzionale per assicurare al nostro territorio di poter trarre da questa leva formidabile di sviluppo tutto quanto potrà garantire".