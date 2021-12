Covid, ancora due decessi all'ospedale San Pio Perdono la vita una 73enne di Benevento e una 90enne di Napoli. Riapre la terapia intensiva

Ancora una giornata nerissima all'ospedale San Pio di Benevento. Due i decessi registrati nelle ultime 24 ore nei reparti dedicati alla cura del covid 19. Si tratta di due donne. Non ce l'hanno fatta una 73enne di Benevento che si trovava ricoverata da giorni nel reparto di terapia subintensiva, e una 90enne di Napoli, ricoverate in malattie infettive.

E c'è anche un nuovo ricovero nel padiglione Santa Teresa della Croce.

Ora i pazienti ricoverati al San Pio, nei reparti covid, sono 32 (14 sanniti e 18 provenienti da altre province). Di questi 12 hanno necessità delle attenzioni del reparto di terapia sub intensiva, 20 sono invece nel reparto di malattie infettive.

E l'ospedale torna ad attrezzarsiu per fronteggiare l'emergenza. Riapre il reparto di terapia intensiva dedicato ai malati covid all'ospedale San Pio. La direzione generale del nosocomio sannita ha annunciato che l'andamento dei contagi ha evidenziato la necessità di allestire nuovamente il reparto dedicato alle persone in condizioni partticolarmente preoccupanti.

Cinque i posti letti che saranno allestiti e un ulteriore incremento di posti letto ordinari ancora nel reparto covid per 36 pazienti.

Integrazioni necessarie per far fronte ai contagi in salita e alle numerose complicanze presentate da diversi pazienti. Il nosocomio si riorganizza per affrontare un'ulteriore ondata ripristinando praticamente le dotazioni che avevano caratterizzato la prima fase della pandemia. E dal nosocomio sannita i camici bianchi tornano a reiterare l'appello alle vaccinazioni.