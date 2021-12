L'organismo liquidazione della Samte incontra i lavoratori L'appello: riavviare le attività produttive dell'azienda per evitare il dramma lavoro

L’Organismo di Liquidazione della Società Samte ha ricevuto stamani nella Sala Consiliare della Provincia di Benevento una delegazione dei lavoratori con la Rappresentanza sindacale per una disamina della situazione in cui versa l’Azienda.

L’incontro è stato presieduto dal Presidente dell’Organismo di Liquidazione Carmine Agostinelli: era presente ai lavori anche il Responsabile della provincia per il ciclo del trattamento rifiuti Gennaro Fusco.

I Sindacati e i rappresentanti dei lavoratori, pur riconoscendo che l’Organismo ha negli ultimi giorni provveduto a liquidare almeno una parte delle spettanze maturate dai lavoratori, hanno chiesto con forza che vengano riavviate le attività produttive dell’Azienda al fine di scongiurare pericoli per i posti di lavoro e ridare normalità al ciclo gestionale dei rifiuti nel Sannio.

Agostinelli e Fusco hanno risposto a queste sollecitazioni svolgendo una relazione sulle attività che sono in essere sia da parte della Regione Campania che della stessa Provincia per riavviare la produzione all’unico

impianto funzionante del trattamento rifiuti solidi indifferenziati nel Sannio, ovvero lo Stir di Casalduni, devastato da un incendio nell’agosto del 2018, nonché per realizzare nella stessa area un nuovo impianto biodigestore.