Mastella "verso la zona arancione e mi denunciano... che squallore"

Sessantrè nuovi contagi da covid19 nel Sannio e il sindaco Clemente Mastella torna a lanciare l'allarme attraverso i social "Oggi il presidente De Luca dichiara che siamo di fatto già in zona arancione. La situazione sanitaria prende una piega non buona, ed il Codacons mi denuncia, perché ho anticipato la chiusura delle scuole di due giorni, perché mi preoccupo della salute della mia comunità. Strano che denunciano solo me e non gli altri sindaci, che hanno emesso le stesse ordinanze. Non lo dico per richiamare correità, lo dico per far emergere un modo strumentale ed ipocrita di esercitare un diritto di critica. Poveretti: se denunciavano altri, nessun si sarebbe accorto della loro esistenza, con me tentano di far finta di esserci. A me interessa dare risposte alla mia gente ed in buona fede. Le elezioni sono finite, le scelte non le faccio a caso e preventive. Le loro sono mirate. Per intanto Omicron avanza ma a loro cosa gliene frega, a loro interessa fregare Mastella. Che squallore".