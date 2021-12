Covid, Mastella: situazione grave. Probabile chiusura scuole anche dopo le feste Il primo cittadino: contagi in aumento e gli ospedali cominciano a collassare

"A chi continua a scrivere e dire cose senza senso, invito a leggere quanto si legge oggi sui giornali e dicono i media: 10mila classi su 100mila chiuse, il sottosegretario Sileri (5 stelle) avverte che è probabile che ci saranno due settimane di chiusura delle scuole dopo le vacanze".

Clemente Mastella torna sulla decisione di chiudere le scuole. Una ordinanza che ha scatenato le polemiche e continua a far discutere (oggi, in città, ci sarà una manifestazione contro la chiusura). E poi il primo cittadino incalza "Io ritengo che tocchi ai medici curare, agli amministratori prevenire disagi e drammi. Ho fatto così anticipando la chiusura di due giorni. Il contagio Omicron avanza spietato e c’è chi, per ragioni politiche, mette in discussione ciò che, altri sindaci, del loro stesso orientamento politico, hanno preso: eguale alla mia ordinanza. Che vergogna. Lo ripeto la situazione è seria. Non mi pento di quello che ho fatto. Lascio agli altri giocare con la carta bollata contro di me, io vado contro al virus. Queste persone non sanno che anche i nostri ospedali iniziano a collassare causando problemi anche a chi è affetto da altre malattie gravi e finisce ingiustamente ai margini e privi di terapie. Oggi in Italia contagi record".