Vaccini contro Covid, cresce fiducia e aumentano le prenotazioni per i bambini Volpe (Asl): "Effettuate oltre mille somministrazioni. Ancora una volta un bell'esempio dal Sannio"

“Abbiamo effettuato oltre mille vaccinazioni pediatriche. In questi giorni verranno implementate le aperture dei consultori nei vari distretti per consentire a tutti di poter vaccinare i propri figli e dare l'opportunità anche ai genitori di vaccinarsi nello stesso luogo come sta avvenendo all'hub vaccinale di Ponte Valentino”. È soddisfatto il direttore generale dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe dei numeri raggiunti nel Sannio per le vaccinazioni pediatriche. Un buon risultato che conferma il trend positivo per quanto riguarda l'immunizzazione contro il covid in provincia di Benevento.

“Proseguiamo con questo notevole sforzo. Abbiamo previsto – ha spiegato ancora il dottore Volpe – aperture ulteriori entro il 24 dicembre, dal 27 al 31 dicembre e dal 3 gennaio al 5. Aperture che interesseranno anche i consultori dei vari distretti sanitari”.

Ottima, com'era già accaduto con la prima campagna vaccinale, anche l'affluenza presso l'hub vaccinale di Ponte Valentino “due percorsi differenzi e tanti genitori stanno facendo la terza dose in concomitanza con la vaccinazione dei propri figli”.

Comunità e istituzioni compatte nella lotta contro il virus. Pochi i casi di persone non vaccinate o di no vax: “Noto che la comunità ha reagito davvero bene alla lotta contro il coronavirus. Un segnale importante che da parte nostra viene quotidianamente ricambiato con uno sforzo enorme per proseguire nel migliore dei modi le campagne vaccinali”.

“Tutti crediamo nei vaccini e anche le famiglie e i genitori lo stanno facendo visto l'aumento delle vaccinazioni” ha invece commentato soddisfatto il presidente del consorzio Asi, Luigi barone. Consorzio che insieme ad Asl e Comune di Benevento ha messo in piedi il centro per le vaccinazioni pediatriche nella zona industriale di Ponte Valentino alle porte di Benevento. “Continueremo a sostenere le attività dell'Asl per vaccinare i bambini – ha rimarcato Barone -. Andiamo avanti e a breve con il direttore Volpe avvieremo la programmazione per il nuovo anno”.