Alla Sant’Angelo a Sasso il calendario dell'Avvento solidale La bella iniziativa dei piccoli allievi della IV A dell'Istituto comprensivo di Benevento

Una delle iniziative più dolci di questo Natale 2021 è stata immaginata e realizzata dai bambini dell’Istituto Comprensivo Sant’Angelo a Sasso di Benevento.

Guidati dalla straordinaria compagine di maestre, Lilly Giannola, Stefania Lombardo, Concetta Cataudo e Annamaria Sannino, i bambini della IV A hanno scandito i giorni che portano al Natale attraverso un innovativo “Calendario dell’Avvento solidale”.

Presente in tantissime case e solitamente destinato ad allietare i bambini nelle giornate che conducono alle feste, il calendario dell’Avvento pensato dai giovani studenti aveva però una singolare caratteristica: ad inserire i doni nelle caselline ci hanno pensato proprio gli alunni della IV A.

Ogni giorno, infatti, i bambini hanno riempito di piccole attenzioni il Calendario diventato, nel volgere di un mese, un sacco pieno doni in pieno stile Babbo Natale.

Nemmeno le restrizioni imposte dal Covid hanno fermato l’entusiasmo e lo spirito solidale dei bambini che, non potendo consegnare personalmente i regali raccolti a Don Lupo Palladino della parrocchia di San Giuseppe Moscati, hanno potuto contare sul concreto sostegno di un specialissimo elfo natalizio, il dirigente scolastico Michele Ruscello.

Buon Natale e complimenti a tutta la squadra natalizia per la prova di grande generosità e per l’iniziativa che ha sicuramente regalato tanti sorrisi.