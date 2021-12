Covid, al San Pio quattro nuovi ricoveri nelle ultime ore Sale a 36 il numero dei posti letto occupati, 15 i sanniti ricoverati in ospedale

Quattro nuovi ricoveri nelle ultime ore. Preoccupa la situazione all'ospedale San Pio di Benevento dove altre quattro persone sono state ricoverate per i sintomi severi emersi dopo aver contratto il coronavirus. Ora sono 36 i posti letto occupati nei reparti del padiglione Santa Teresa della Croce, dedicato alla cura dell'emergenza, in cui è stato peraltro ripristinato il reparto di terapia intensiva. 21 i pazienti provenienti dala altre provincie, 15 i sanniti. Tredici si trovano nel reparto di terapia sub intensiva e pneumolgia, 23 in quello di malattie infettive.