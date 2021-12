Covid, Open Day per vaccinare i bambini in tutto il Sannio. Ecco dove Nei consultori di tutti i distretti i medici vaccineranno la fascia 5-11 anni

Non si ferma l’attività nei centri vaccinali dell’ASL per favorire l’immunizzazione del maggior numero di persone, tra adulti e bambini, anche durante le festività natalizie. Dall’inizio della campagna vaccinale contro il Covid sono stati somministrate oltre 500.000 dosi di vaccino e in queste ore sono state rese disponibili in piattaforma altre 20.000 prenotazioni nei vari centri vaccinali dell’Asl Bn.

Gli adulti potranno accedere previa prenotazione al link https://opendayvaccini.soresa.it/, mentre per i bambini è consentito l’accesso libero presso gli hub pediatrici distrettuali nei giorni di seguito indicati. Al centro vaccinale di ponte Valentino, a Benevento, potranno vaccinarsi i bambini previa adesione in piattaforma.

Inoltre, durante il periodo di sospensione dell’attività didattica, presso alcune scuole della provincia sono previste sedute vaccinali con una equipe di sanitari e con la collaborazione attiva del personale scolastico per vaccinare gli alunni e i loro genitori.

I centri disponibili per l’Open Day pediatrico, sono:



-DISTRETTO BENEVENTO

Consultorio via Don Emilio Matarazzo, BN

mercoledì 27 dicembre h. 14.00-18.00

martedì 04 gennaio h 14.00-18.00

martedì 11 gennaio h 14.00-18.00



-DISTRETTO ALTO SANNIO FORTORE

Consultorio via Roma, Morcone

Martedì 28 dicembre h. 15.00 - 18.00

Mercoledì 29 dicembre h. 15.00 - 18.00

Martedì 04 gennaio h. 15.00 - 18.00

Mercoledì 05 gennaio h. 15.00 - 18.00



-Centro vaccinale via Costa, San Bartolomeo

Mercoledì 29 dicembre 15.00 - 18.00

Mercoledì 05 gennaio 15.00 - 18.00



-DISTRETTO TELESE TERME

Consultorio ex P.O. Maria delle Grazie, Cerreto Sannita

Mercoledì 29 dicembre h. 08.00 - 12.00

Mercoledì 5 gennaio h. 08.00 - 12.00

Mercoledì 12 gennaio h. 08.00 - 12.00



-DISTRETTO SAN GIORGIO DEL SANNIO

Consultorio viale Manzoni, San Giorgio del Sannio

Giovedì 30 dicembre h. 14.00 - 18.00



-DISTRETTO MONTESARCHIO

Consultorio sede distrettuale via Napoli, 113 Montesarchio

lunedì 27 dicembre h. 09.00-13.00

lunedì 03 gennaio h. 09.00-13.00

lunedì 10 gennaio h. 09.00-13.00