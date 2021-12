Covid, ancora drammi all'ospedale San Pio: morti due pensionati Non ce l'hanno fatta un 78enne di Benevento e una 74enne di Casalnuovo. Sono 350 le vittime dal 2020

Un 78enne del capoluogo e una 74enne di Casalnuovo, in provincia di Napoli sono le ultime due vittime all'interno dei reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Ancora due drammi nella struttura sanitaria sannita. I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 350 su complessivi 1.463 trattati (sospetti n. 209 e accertati n. 1254) dal mese di febbraio 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti risultano essere 838.

Restano 36 i pazienti ancora ricoverati. Due i nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.

Sono dodici le persone ricoverate in terapia sub intensiva del Reparto di Pneumologia. Ventitré invece i letti occupati in Malattie infettive e un degente in attesa nell'area isolamento Covid annesso al Pronto Soccorso. Sedici invece sono le persone residenti nel Sannio, 20 i pazienti che arrivano da fuori provincia.