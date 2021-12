Traffico bloccato a San Vito, auto si riversano nelle contrade: è protesta Appello dei residenti al sindaco Mastella: Danni ai terreni calpestati dai veicoli che si incrociano

Traffico in tilt lungo la Statale Appia e automobilisti che si riversano lungo le strette viuzze delle contrade limitrofe. In concomitanza con le festività natalizie, puntuale, a Benevento riesplode la protesta per il traffico congestionato nella zona tra via Napoli e San Vito, a causa della viabilità secondaria che manca nei pressi del centro commerciale Buonvento.

Un problema che investe, di riflesso, anche e soprattutto contrada Serretelle. Bloccata la Statale Appia, infatti, centinaia di auto si riversano lungo la viabilità comunale creando ingorghi e disagi per i residenti della zona rurale. Si tratta infatti dell'unica strada, peraltro stretta, per aggirare l'Appia 'ingolfata' dalle auto.

Da anni, infatti, si attende che venga ripristinata l'arteria che dal centro commerciale raggiunge Santa Clementina e quindi la città di Benevento. Poche centinaia di metri di asfalto che consentirebbero di decongestionare in modo sicuro il traffico e che invece restano chiusi a causa di una frana registrata oltre un decennio fa.

“Le auto che invadono la piccola viabilità comunale hanno creato danni invadendo finanche i terreni coltivati e otturando le cunette” tuonano o residenti che lanciano poi un appello al sindaco Mastella: “servono provvedimenti urgenti per i gravi danni subiti ai residenti”. Stradina peraltro sistemata da pochi mesi proprio dal comune con la creazione di cunette e argini e che attende invece ancora il nuovo asfalto.