Obbligo vaccinale medici e odontoiatri: «Impegno straordinario per verifiche» Ianniello: «Apprezzata disponibilità Asl: tutti dobbiamo fare nostra parte contro covid»

Dal 15 dicembre, non sono più le A.S.L. Sanitarie Locali che provvedono ad accertare la posizione dei professionisti, circa l’obbligo vaccinale, bensì agli Ordini territorialmente competenti.

"La Federazione – precisa Giovanni Pietro Ianniello - avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate, esegue la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID – 19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS – CoV – 2 degli iscritti agli Albi e ne da comunicazione agli Ordini periferici, a cui è demandata la verifica delle informazioni inviate dalla Federazione.

Questa attività, che impegnerà l’Ordine dei Medici anche nel periodo natalizio, richiede la disponibilità dei colleghi interessati che dovranno inviarci chiarimenti sulla loro posizione, la collaborazione da parte dei Medici di Medicina Generale, unici abilitati ad attestare condizioni che determinano per il sanitario il differimento o l’esonero vaccinale e la collaborazione della ASL per garantire rapidamente la terza dose ai colleghi in elenco.

In tal senso ho molto apprezzato l’ immediata disponibilità del Direttore Generale della ASL, dr. Gennaro Volpe, che ha messo a disposizione di questi colleghi alcuni slot presso l’hub di Ponte Valentino. Tutti dobbiamo fare la nostra parte per arginare la diffusione di COVID-19.

Questo impegno – chiosa Ianniello – per noi medici ed odontoiatri non è solo un obbligo di legge ma è un dettame del Codice Deontologico al quale abbiamo giurato fedeltà".