Covid. Salgono a 5 i pazienti morti al San Pio di Benevento oggi Drammatico bollettino. Tre le persone che si sono invece aggravate e trasferite in terapia intensiv

Salgono a cinque le persone decedute nelle ultime 24 ore nei reparti covid del San Pio di Benevento. In serata, purtroppo, altre tre persone hanno perso la vita ed altrettante si sono aggravate tanto da dover riaprire di fatto nuovamente la Terapia intensiva, chiusa ormai da alcuni mesi. Una situazione drammatica, quella di oggi, nel nosocomio sannita.

A perdere la vita sono stati una donna di 74 anni, di San Marco dei Cavoti, una 68enne di San Cipriano Picentino, in provincia di Salerno e un 71enne di Cercola, in provincia di Napoli. A questi si aggiungono il 78enne del capoluogo e una 74enne di Casalnuovo, sempre in provincia di Napoli i cui decessi erano stati comunicati nel primo pomeriggio

Salgono così a 353 su complessivi 1.463 trattati (sospetti n. 209 e accertati n. 1254) i pazienti deceduti dal mese di febbraio 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti risultano essere 838.