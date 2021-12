Contro incivili telecamere e cestini per la raccolta delle deiezioni dei cani FOTO - Annuncio assessore Rosa durante il taglio del nastro per il restyling dei giardini Piccinato

Telecamere di sorveglianza, cestini per le deiezioni dei cani e tollerenza zero contro i vandali e i proprietari incivili degli animali. Questa la mission dell'assessorato all'Ambiente di Benevento, Alessandro Rosa che questa mattina con il sindaco Clemente Mastella ha inaugurato i nuovi giardini Piccinato, lungo il viale degli Atlantici. Giostrine sistemate, ampliate, nuovi percorsi con brecciolino e un'operazione radicale di pulizia del verde grazie all'impegno dell'imprenditore Ilario Catalano ed ovviamente dell'Asia che ha ripulito l'intera area.

“Dopo questo step – ha annunciato l'assessore Rosa – provvederemo nei prossimi giorni a installare un sistema di videosorveglianza, non è più possibile più venire qui e lasciare rifiuti o danneggiare gli arredi. Da questo momento la tolleranza vi assicuro sarà pari allo zero. Oggi abbiamo fatto un bel regalo di Natale alla città di Benevento”.

Linea dura contro i vandali e gli incivili ha dunque rimarcato il dottore Rosa che punta il dito anche contro i proprietari incivili dei cani: “Basta deiezioni canine lasciate lungo le strade o nei parchi come questi che invece dovranno rappresentare un punto di gioco per i bambini che magari trascorrono qualche ora di serenità in compagnia di genitori e nonni. Ed è a questo proposito che l'assessore Rosa annuncia: “Con l'Asia nei prossimi giorni installeremo decine di cestini per la raccolta delle deiezioni e alla polizia municipale ho chiesto la massima collaborazione per effettuare i controlli e debellare l'inciviltà di chi non raccoglie i bisogni dei propri cani”.

Al taglio simbolico del nastro nei giardini Piccinato anche l'amministratore unico dell'Asia, Donato Madaro, l'assessore regionale Luigi Abbate e il vicesindaco Francesco De Pierro.

“Ringrazio l'assessore, l'Asia e l'imprenditore, tutti attori di questa bella sistemazione” ha chiosato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella che ha poi aggiunto: “spero che questo spazio possa essere utile ai bambini della nostra città soprattuto in questo momento non semplice anche per via della Pandemia. Un giardino da utilizzare da bambini e genitori anche per prendere una boccata d'aria sempre distanziati".