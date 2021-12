Covid, anche oggi bollettino amaro al San Pio: 9 ricoveri in più Dopo la terapia intensiva nell'ospedale sannita riapre anche Medicina interna: ora sono 4 i reparti

Nove ricoveri in più – 42 in totale - e riapertura del reparto di Medicina interna che fa arrivare a quattro il numero dei reparti impegnati nella lotta al covid nell'azienda ospedaliera San Pio. Continua a restituire numeri amari il bollettino quotidiano dell'ospedale di Benevento in prima linea contro il coronavirus. Dopo i cinque decessi registrati ieri quando erano state ricoverate anche tre persone in terapia intensiva, oggi si registrano altri nove ingressi di persone che necessitano di cure ospedaliere a causa del virus.

Solo un paio di settimane fa all'interno del nosocomio erano presenti 'solo' 12 pazienti distribuiti in due reparti: Malattie infettive e Pneumologia sub intensiva.

Oggi, giorno della vigilia di Natale la situazione appare totalmente diversa, ovviamente in peggio.

Sono infatti tre le persone ricoverate in Terapia intensiva in gravi condizioni,

10 in condizioni preoccupanti in Sub intensiva di Pneumologia, 20 in Malattie infettive, sei in Medicina Interna e tre nell'area covid annessa al pronto soccorso. Uno di questi pazienti è stato però dimesso e rimandato a casa in isolamento.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti al San Pio ammontano a 353 su complessivi 1.473 trattati (sospetti n. 209 e accertati n. 1264) dal mese di febbraio 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono 838.