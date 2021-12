Covid, due pazienti si aggravano: sale a 5 numero degenti in Terapia intensiva Due le persone dimesse dal Pronto soccorso del San Pio di Benevento dove si registra nuovo ingresso

Due persone positive che hanno scelto di lasciare l'ospedale – erano ricoverate nell'area covid del pronto soccorso – per proseguire le cure a casa, un nuovo ingresso e due pazienti che si sono aggravati e per questo sono stati spostati in terapia intensiva. Questo il bilancio di Natale all'interno del padiglione Santa Teresa dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Quattro reparti impegnati per la cura dei pazienti che si sono trovati a fare i conti con i sintomi più o meno gravi del coronavirus. Sale da tre a cinque, purtroppo, il numero dei pazienti in Terapia intensiva. 11 invece sono ricoveri in Sub intensiva del reparto di Pneumologia. Risultano essere 19 i letti occupati per pazienti covid in Malattie infettive e 6 in Medicina interna, l'ultimo reparto del San Pio ad essere trasformato per le decenze covid dopo la riapertura della Terapia intensiva

I due pazienti sanniti segnalati nel bollettino di ieri nell'Area Isolamento Covid dedicata del pronto soccorso non sono stati più ricoverati in Area Covid, ma inviati in isolamento fiduciario presso la rispettive abitazioni.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 353 su complessivi 1.474 trattati (sospetti n. 209 e accertati n. 1.265) dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono 838.