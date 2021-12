Covid, nuovo appello dei medici. Milano: Feste? Ridurre le visite al necessario L'invito del vicepresidente dell'ordine: ora serve massima attenzione

Prudenza? “Sì, ma non basta. Ora ci vuole la massima attenzione”. Luca Milano, vicepresidente dell'ordine dei medici di Benevento è perentorio e pur tracciando un bilancio ottimale della campagna vaccinale nel Sannio rinnova la necessità di seguire con attenzione le misure anticovid anche e soprattutto in occasione delle festività.

“La vaccinazione prosegue ad una velocità molto spedita, tutti si stanno impegnando affinché questo possa andare avanti nel migliore dei modi e come medici di famiglia stiamo contribuendo vaccinando le persone allettate e i nostri pazienti negli studi", commente Milano che aggiunge: "Ognuno di noi sta procedendo con il massimo impegno in questa direzione, quindi grazie alla disponibilità dell'azienda sanitaria e al senso civico dei nostri concittadini la campagna di immunizzazione sta andando molto bene”.

Ma come detto l'attenzione resta alta e l'esponente dei medici sanniti chiede di seguire ancora di più il rispetto delle misure anticovid proprio in occasione delle festività: “Credo che più che di prudenza bisogna dire che l'allerta deve essere al massimo. La prudenza non basta - ribadisce il vicepresidente dell'ordine - bisogna prestare la massima attenzione. Non voglio ripetermi ma è fondamentale l'uso della mascherina. In questi giorni di feste credo che bisogna cercare di limitare gli incontri, evitare di scambiarsi gli auguri dandosi la mano. Perché - conclude Luca Milano - serve l'attenzione massima se vogliamo superiore quest'ulteriore fase”.