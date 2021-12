Covid. Altri due ricoveri al San Pio, ora sono 41 i posti letto occupati Due pazienti in terapia intensiva, ma torna ad occuparsi anche il reparto di medicina interne covid

Fortunatamente nessun decesso nelle ultime ventiquattro ore, ma altri due ricoveri oggi nei reparti covid del San Pio di Benevento.

Il virus non sembra voler concedere tregua in questo fine settimane di Natale dal bilancio pesante proprio sul fronte delle vittime oltre che dei ricoveri: otto i pazienti che non ce l'hanno fatta dal 23 a 25 dicembre e un incremento dei degenti positivi che è tornato a superare le quaranta unità.

Anche nel bollettino odierno infatti il dato complessivo dei posti letto occupati diventano 41, mentre ieri erano 39. Si tratta di 23 sanniti e 18 cittadini residenti in altre province: due sono ricoveri in terapia intensiva, 12 in sub-intensiva, 21 a malattie infettive e 6 nel reparto di medicina interna che dopo mesi torna ad occuparsi. In totale diventano 1268 i pazienti accertati positivi trattati dall'inizio della pandemia presso l'Area Covid dedicata, 963 sono residenti nella provincia di Benevento.