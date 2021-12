Covid, Il sindaco Mastella vieta l'asporto di bevande per il 31 e il 1° "Omicron molto contagiosa, per questo va fatto qualcosa altrimenti si rischia di ingolfare ospedali"

Nuova ordinanza contro la diffusione del Covid 19 firmata dal sindaco di Benevento Clemente Mastella. Nei giorni della vigilia di capodanno e fino all'alba del primo giorno del 2022 non si potranno vendere bibite di qualsiasi genere per l'asporto.

“Ai titolari di esercizi pubblici e commerciali, anche di natura temporanea e ambulante, ai titolari di attività artigianali con vendita di alimenti, ai titolari di licenza con vendita a mezzo di distributori automatici, ai circoli privati siti sul territorio cittadino, nei giorni del 31 dicembre 2021 e 1° gennaio 2022: - dalle ore 11:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, è fatto divieto di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell'acqua".

Una nuova stretta, dunque, per impedire assembramenti o altre situazioni di rischio contagio. Provvedimento adottato sempre a causa dell'aumento dei contagi a Benevento, dove oggi si è registrata l'ennesima vittima all'interno dei reparti covid dell'ospedale San Pio di Benevento. Una situazione che preoccupa come ha spiegato a ottopagine.it e 696 ottochannel tv il primo cittadino a margine del consiglio comunale di questa mattina.

“Bisogna continuare a vaccinarsi e vaccinare anche i bambini che, come ha spiegato l'istituto superiore di sanità, purtroppo rappresentano un veicolo di contagio importante. Ed è per questo rischio che ho deciso di chiudere le scuole in anticipo”. Il primo cittadino torna dunque a difendere la sua scelta di fermare l'attività didattica in presenza due giorni prima delle festività natalizie programmate. “Vaccinare i bambini resta prioritario. In tutti i luoghi chiusi, quindi anche nelle scuole il virus, come spiegano gli esperti, si trasmette con più facilità ed è per questo motivo che spero – auspica Mastella - il Governo investa presto somme importanti per creare negli istituti sistemi di areazione tali da garantire un costante e sicuro riciclo d'aria negli ambienti”.

Una situazione pandemica in costante evoluzione: “Ho sentito in un'intervista il professore Ricciardi, consulente del ministro per la Sanità, spiegare come il picco ci sarà a gennaio con 100mila casi al giorno”.

Misure per tenere sotto controllo il contagio da coronavirus che potrebbero anche subire cambiamenti e novità. “Con il lockdown nei mesi scorsi la situazione si è per fortuna mantenuta sotto controllo. Ora con la variante omicron, almeno dai dati forniti dagli esperti – spiega ancora il sindaco di Benevento – sembra che sia meno drammatica dal punto di vista clinico, si muore di meno, ma si allarga a dismisura con tantissimi contagi e questo, come sto vedendo anche a Benevento, può comportare l'ingolfamento delle strutture ospedaliere e mina il sistema sanitario. Non sono né ministro né faccio parte del Governo ma qualcosa secondo me va fatto” esorta Mastella che poi conclude: “Ho fatto e farò misure di mia competenza in base all'andamento. Se vedo che aumentano vertiginosamente i contagi nelle scuole, chiuderò ma lo farò sempre per il bene dei cittadini e non per altro”.