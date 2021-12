Carenza operatori sanitari "San Pio", la Prefettura convoca i Sindacati I sindacati: ora decisioni forti e coraggiose per un nuovo corso per affrontare la pandemia

Le criticità degli operatori sanitari al centro dell'incontro tra sindacati e prefettura. I rappresentanti dei lavoratori (per la Fials: Mario Ciarlo – Angelo De Luisi e per il Nursing up: Gaetano Simeone – Salvatore Follo) in una nota scrivono “Attese le criticità evidenziate dagli operatori sanitari del Comparto dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” le Segreterie provinciali di Fials e Nursing up, hanno chiesto un incontro urgente a Sua Eccellenza il Prefetto, avendo preso atto che il Direttore Generale, Ferrante, non ha inteso dare riscontro alla nostra richiesta a Lui inviata, in data 21 dicembre.

Il Prefetto, capito la gravità e l’importanza delle problematiche evidenziate, ha prontamente convocato le scriventi e ci ha ricevuto ieri.

Abbiamo, dettagliatamente, relazionato alla dottoressa De Feo, delegata da Sua Eccellenza il Prefetto, le criticità tecniche, organizzative e gestionali dei due presidi ospedalieri (G. Rummo e Sant’Alfonso Maria de’ Liguori) e messo in risalto, stigmatizzandolo, il comportamento poco corretto messo in atto dal Direttore Generale in merito ad opportune e sacrosante informazioni sulla difficile e preoccupante situazione Covid19 attuale.

La carenza di personale infermieristico e di operatori socio sanitari, richiedono decisioni forti e coraggiose, perciò abbiamo chiesto a S.E. il Prefetto, tramite la De Feo, di farsi promotore di un incontro urgente, e non tra venti giorni come proposto dal Management, con i Direttori dell’Azienda per condividere un percorso chiaro e preciso per affrontare la nuova ondata pandemica. Comunque restiamo in attesa di una risposta dalla Prefettura, per la fine dell’anno”.