Alloggi popolari via Serao, CivicA denuncia l'assenza di manutenzione Le infiltrazioni di acqua sono causa di allagamenti che sopraggiungono ad ogni minimo peggioramento

"Anche nei giorni delle festività natalizie continuano ad arrivarci sollecitazioni dai cittadini che denunciano gravi condizioni di precarietà abitativa nelle case popolari, questa volta di proprietà Iacp". Così CivicA Laboratorio Politico prosegue "Nonostante le sollecitazioni di quest'ultimi alle autorità competenti in particolar modo alla sede territoriale di Acer, ex Iacp, non si registra alcun intervento teso a ripristinare condizioni minime di vivibilità.

In Via Matilde Serao la condizione dei sottoscala e dei garage è quella degradante riportata nelle foto che abbiamo scattato nel sopralluogo effettuato in questi giorni grazie ai nostri militanti.

Le infiltrazioni di acqua sono causa di allagamenti che sopraggiungono ad ogni minimo peggioramento delle condizioni atmosferiche. Ogni richiesta di sopralluogo e di intervento formalizzata all'Acer cade sistematicamente nel vuoto.

La manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sia esso di proprietà comunale ma soprattutto Iacp, è diventato un problema incombente per molti cittadini, una questione non più rinviabile che necessità di approcci ed interventi strategici e complessivi".