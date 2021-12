Codacons: «Mastella non minacci chiusure scuole o lo denunceremo ancora» «Benevento è in zona rossa? Non ci riisulta»

Torna sul caso scuole il Codacons, commentando le parole del sindaco Mastella che aveva immaginato (per la verità su base nazionale) nuove limitazioni alle attività scolastiche. Il responsabile provinciale dell'associazione, Maurizio Zeoli, commenta: «Mastella rispondendo a domande di comodo continua a far finta di non capire il nodo della questione; che non è se vi sia o meno un aumento dei contagi. Apparirà infatti ovvio anche a chi non è virologo, come noi ed il Sindaco di Benevento, che in pieno inverno i casi di Covid è più probabile che aumentino e non che diminuiscano. Ma cosa c’entra simile ovvietà con i poteri sindacali di chiusura delle scuole ? Benevento è forse in zona rossa ? Visto che non lo è lo sa il Sindaco che non poteva chiudere le scuole ? E’ al corrente il Sindaco del contenuto del D.L. 111/2021 ?

Invece, candidamente ignaro del contenuto di norme fondamentali per la gestione dell’emergenza COVID, Mastella piange perché ritiene di essere perseguitato; poverino, è stato denunziato solo lui e non gli altri Sindaci (per la verità assai pochi rispetto al totale dei comuni) che hanno come lui abusato dei loro poteri chiudendo le scuole.

Ma lo sa Mastella che è stato il Codacons locale, quello del “paesone”, non certo quello nazionale a denunziarlo alla Procura ? Pensa forse che il Codacons di Benevento avrebbe dovuto denunziare il Sindaco di Bollate milanese ?

Del resto il Codacons Nazionale ha ben altro a cui pensare che interessarsi delle ordinanze abusive di Mastella. Non pensi di essere tanto importante.

Ma che il nostro non si illuda né lo tranquillizzino le domande compiacenti; a tutela dei genitori e degli alunni di Benevento il Codacons locale continuerà a denunziarlo non appena proverà a chiudere di nuovo le scuole abusando dei suoi poteri, danneggiando ingiustamente il diritto allo studio dei nostri ragazzi.

Semmai bisognerebbe chiedersi se debba essere una associazione di volontariato ad intervenire. Il Provveditorato non dovrebbe censurare a sua volta il comportamento dei cattivi amministratori che danneggiano il diritto allo studio ? Ed i Dirigenti scolatici ? Non dovrebbe essere qualcun altro a garantire tale fondamentale diritto . Non potrebbe intervenire qualche autorevole docente universitario membro della Giunta ? O forse della scuola non frega niente a nessuno, a parte il Codacons, qualche insegnante coraggioso e qualche studente volenteroso. Un dubbio in proposito ci sembra legittimo».