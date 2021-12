Shopping natalizio, Alviggi: non torneremo più ai livelli pre covid Il rappresentante di Confesercenti traccia un bilancio degli ultimi giorni

Lo shopping natalizio lascia deluse le attività commerciali. A Benevento qualche timido segnale di ripresa arriva dopo l'anno nero del lockdown. Il 2020 aveva tenuto giù le saracinesche e dunque è chiaro che il confronto premia gli ultimi giorni ma si tratta di dati completamente diversi.

“Rispetto allo scorso anno c'è stato un incremento di circa il 20 o 30 per cento, ma considerando le chiusure del 2020 non possiamo che dire che è molto poco”.

Gianluca Alviggi, di Confesercenti Benevento, traccia un bilancio dopo le feste ed evidenzia come il covid sembra aver radicalmente cambiato le abitudini anche riguardo alla corsa al regalo.

“Posso dire che il lockdown dello scorso anno è stato il periodo in assoluto più difficile della mia carriera che dura da 37 anni. E' chiaro, anche da una riflessione emersa con i colleghi, che quest'anno, in considerazione dello zero dello scorso anno, è andata un po' meglio ma non era certo quanto avveniva normalmente nel periodo natalizio. Erano tutti preoccupati e costretti tra spese e regali. Da un bilancio negativo abbiamo il dovere di tirar fuori dalle maceria un dato positivo che potrebbe essere anche l'auspicio dei prossimi giorni, il periodo della befana coincide con i saldi e potrebbe segnare una piccola ripresa di una fetta di utili che negli ultimi due anni abbiamo sicuramente lasciato sul marciapiede”.

Non si tornerà più ai livelli pre covid conclude il rappresentante di Confesercenti Benevento, Alviggi: “Dopo la pandemia non ci saranno più i Natali passati: quelli commerciali, folkloristici, economici e sociali”.