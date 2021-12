Commessa da 100milioni per azienda Laer, associata Confindustria Benevento Aeronautica. L'azienda di Airola costruirà un kit di conversione passeggeri / cargo per il Boeing

Il kit strutturale di conversione da trasporto passeggeri a trasporto cargo degli aerei Boeing 777-300ERSF sarà costruito dalla Laer Spa, azienda privata con sede ad Airola, nel Sannio, che opera nel settore aeronautico dal 1989, specializzata nella progettazione, assemblaggio e integrazione di strutture aeronautiche complesse.

Un vero e proprio colpo di mercato per l'azienda sannita che oggi si è aggiudicata la commessa di 100milaioni di euro per la realizzazione del kit – il primo verrà consegnato a gennaio del 2023.

Il prodotto sarà realizzato per IAI (Israel Aerospace Industries Ltd) Aviation Group, principale industria aeronautica israeliana, anche leader mondiale nella trasformazione cargo dei velivoli passeggeri.

Grande soddisfazione per l'intera azienda sannita a partire da Andrea Esposito, vicepresidente di Confindustria Benevento con delega alle Fonti energetiche, nonché legale rappresentante dell’azienda LAER spa, iscritta a Confindustria Benevento. “Grazie a questa acquisizione – spiega l’amministratore unico Esposito – LAER vola oltre la pandemia e si conferma azienda di riferimento per il mondo della subfornitura aeronautica non solo in Italia ma nel mondo. La commessa è per noi molto importante in quanto rappresenta l’apertura del rapporto con la principale industria aeronautica di Israele e ci consente di poter contribuire allo sviluppo del territorio con una notevole ricaduta industriale. Questo ci rende molto orgogliosi e ci stimola a spostare il limite con progetti sempre più ambiziosi.

La resilienza che abbiamo dimostrato in un momento buio per il nostro settore e le giuste scelte strategiche messe in campo sono state premiate” spiega ancora il dottore Esposito che loda poi tutta la squadra: “Un risultato raggiunto grazie al lavoro di un team forte e affiatato, che ha saputo interpretare le esigenze complesse del cliente. La Laer è stata scelta come partner con cui condividere un progetto importante. Nel ringraziare tutti i miei collaboratori, voglio lanciare un messaggio di fiducia, nel nostro futuro, ai lavoratori che stanno vivendo le grandi difficoltà legate alla cassa integrazione: questa commessa conferma le nostre previsioni e i nostri piani di sviluppo per i prossimi anni”.