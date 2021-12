Stalli rosa, da oggi sarà più facile raggiungere il tribunale per i genitori Il progetto promosso dal Comitato pari opportunità Ordine Avvocati e realizzato dal Comune

La tutela della genitorialità al centro dell'iniziativa presentata questa mattina in via De Caro. Da oggi parcheggiare nella zona del tribunale sarà più semplice per le donne in gravidanza e per i genitori di bambini fino a due anni. A loro sono infatti dedicati i nuovi stalli rosa realizzati dal Comune di Benevento su proposta del Comitato per le Pari Opportunità presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento.

“Il Comitato ha come obiettivo la tutela genitorialità” ha dichiarato in occasione dell'inaugurazione del progetto la presidentessa Ilaria Iammarino “in tempo di pandemia, per noi avvocate, è ancor più difficile conciliare lavoro e maternità e continueremo a promuovere la genitorialità, con altri progetti da mettere in campo a breve”.

Una proposta su cui l'assessore al traffico e ai parcheggi del Comune di Benevento, Attilio Cappa spiega “E' un progetto che dimostra come la collaborazione tra istituzioni renda un servizio migliore alla cittadinanza. I nuovi stalli sono nella zona del tribunale ma sono a servizio di tutti e presto ne istituiremo altri. Non si tratta di una novità, ce ne sono già diversi in città, ma è nuovo, invece, il loro riconoscimento nel codice della strada, questo prevede le giuste sanzioni per chi li usa senza averne diritto”.

Gli stalli sono infatti dedicati alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni e chi vi parcheggia senza averne titolo sarà sanzionato con una multa da da 87 a 344.

“Per utilizzarli – conclude ancora Cappa – sarà necessario il permesso rosa, rilasciato dal Comune previa presentazione di una documentazione prestabilita che è possibile trovare sul sito dell'ente”.