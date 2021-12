Covid, ancora un decesso all'ospedale San Pio Presso il nosocomio di Benevento ha perso la vita un 88enne della provincia di Salerno

Ancora un decesso nei reparti covid dell'ospedale San Pio. Nelle ultime ore ha perso la vita un paziente non sannita.

Si tratta di un 88enne di Laurino, in provincia di Salerno.

Così il bilancio delle vittime del virus, al nosocomio, sale a 359 su 1459 trattati.

E aumentano pure i ricoveri nel padiglione Santa Teresa della Croce che è ormai dedicato totalmente alla cura del Covid19.

Tre i nuovi accessi nelle ultime ore, a conferma del trend che ormai si registra da diversi giorni.

Ora i pazienti ricoverati al San Pio sono 47 (25 sanniti e 22 provenienti da altre province). Di questi uno è ricoverato in terapia intensiva, 12 hanno necessità delle attenzioni del reparto di pneumologia /terapia sub intensiva, 21 sono nel reparto di malattie infettive e 13 in quello di medicina interna.