Cinghiali nei campi, Mastrocinque (Cia) scrive all'assessore Caputo L'associazione di categoria chiede la proroga della stagione venatoria

Ancora cinghiali nei campi, la Cia Campania scrive all'assessore regionale Nicola Caputo per chiedere la proroga della stagione venatoria per i cinghiali fino al 31 gennaio 2022. La richiesta

firmata dal presidente Alessandro Mastrocinque è stata inoltrata al titolare dell'assessorato all’Agricoltura, Caccia, Pesca e alla Direttrice Generale dell'Assessorato all’Agricoltura Regione Campania Maria Passari. Come precisato in una nota della Confederazione Italiana Agricoltori della Campania che sottolinea “il grave rischio a cui sono sottoposte le aree rurali per una presenza esponenziale dei cinghiali. Infatti – prosegue la nota Cia Campania - agli avvistamenti continui nei campi si aggiungono quelli nei borghi e nei centri abitati, causando non poche difficoltà per l'agricoltura quanto per la sicurezza”.

In particolare, l'organizzazione evidenzia l'esposizione “debitoria dell’ Ente Regione per i danni causati dai cinghiali alle colture e ai sinistri stradali” ma anche “un rischio sanitario per le persone e soprattutto per le aziende zootecniche suinicole”. Ed aggiunge: “Alla luce dell'approvazione da parte della Regione Campania del Piano di Controllo al cinghiale e della definizione dell'attuazione, Cia Campania chiede di prorogare il periodo venabile per la specie cinghiale al 31 gennaio 2022”.