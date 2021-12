Covid, a Benevento arriva la stretta per bar e locali: a breve l'ordinanza Riunione in Prefettura. Mastella: misure di contenimento dal 31 dicembre al 2 gennaio

In arrivo la stretta per bar e locali per la somministrazione di bevande, e non solo, dal 31 dicembre al 2 gennaio a Benevento. Nuove norme che a breve il Comune emanerà. si tratterebbe di chiusure totali. Ed ancora: Asili nido e ludoteche chiusi invece fino al 10 gennaio e divieto assoluto di accensione e quindi utilizzo dei fuochi pirici per il capodanno. Dovrebbero essere queste - la conferma arriverà nel tardo pomeriggio con un'ordinanza del Comune di Benevento - le restrizioni messe in campo da Palazzo Mosti. Questo pomeriggio il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha partecipato al Comitato per l'ordine e la siocurezza pubblica convocato dal Prefetto Carlo Torlontano per fare il punto sulla situazione non certo tranquilla per i contagi covid e sulle nuove misure (Decreto Legge del 24.12.21 nr. 221) varate la vigilia di natale che prorogano lo stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid. Presenti nel salone del Palazzo del Governo i vertici delle forze dell'ordine e, per la prima parte dalla riunione il sindaco Mastella.

Esaminate nel dettaglio le risultanze degli ultimi controlli settimanali finalizzati a verificare il rispetto delle misure anticontagio: 2.259 persone controllate, di cui 4 sanzionate per il mancato possesso della certificazione verde e n.392 esercizi sottoposti a verifiche con 5 sanzioni ai titolari di attività, nonché n. 1 chiusura provvisoria di esercizio ex art.13 D.L. n.52/2021.

Si è preso, altresì, atto del contenuto dell’ordinanza in data 27 dicembre scorso adottata dal Sindaco di Benevento che, allo scopo di prevenire e contrastare comportamenti elusivi della ultima normativa nazionale e regionale, ha fatto divieto ai titolari di esercizi pubblici e commerciali, ai titolari di attività artigianali con vendita di alimenti, ai titolari di licenza con vendita a mezzo di distributori automatici e ai circoli privati, nei giorni 31 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022 - dalle ore 11.00 e sino alle ore 5.00 del giorno successivo - di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua.

Poi la necessità “di imprimere - spiegano dalla Prefettura - un ulteriore impulso alle attività di controllo nell’intero territorio provinciale, al fine di prevenire turbative all’ordine pubblico derivanti da feste ed eventi non consentiti e per la repressione di condotte pregiudizievoli della tutela della salute pubblica e privata”.

"Durante l'incontro - ha ancora spiegato il Prefetto Torlontano - il sindaco di Benevento ha preannunciato l’adozione di due ordinanze: la prima che prevede il divieto, per il 31 dicembre 2021, il 1° e il 2 gennaio 2022, di accensione di fuochi artificiali e simili e la seconda che dispone la chiusura anticipata, negli stessi giorni, di locali pubblici, pubblici esercizi e circoli ricreativi, ad eccezione di ristoranti e trattorie”.