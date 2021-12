San Pio: «Nessuna sottrazione di posti a malati oncologici» La precisazione dopo che il padiglione Santa Teresa è stato interamente dedicato al covid

Nessuna sottrazione di posti letto ai malati oncologici e reumatologici. Lo precisa il San Pio dopo che il padiglione Santa Teresa è stato interamente dedicato ai malati covid: «Circa la soppressione dei posti letto di degenza ordinaria riservati ai malati oncologici e reumatologici, si precisa che, in considerazione della notevole recrudescenza della pandemia e dell’esponenziale incremento delle ospedalizzazioni ed in ottemperanza alla nota dell’Unità di Crisi regionale, inerente l’immediato potenziamento dei posti letto covid, si è reso indispensabile ripristinare l’intero Padiglione “Santa Teresa” come Area Covid, acquisendo anche l’area delle UU.OO.CC. di Oncologia Medica e di Reumatologia, le quali divisioni, così come nella prima fase pandemica del 2020, sono state trasferite presso il Padiglione “San Pio”, con cinque posti di degenza per i malati oncologici presso la U.O.C. d Chirurgia Generale e Oncologica e tre posti di degenza per i malati reumatologici presso la U.O.C. di Urologia, fermo restando il regolare funzionamento degli ambulatori di day hospital oncologico e reumatologico presso il Padiglione “G. Rummo”».