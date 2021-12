Covid, al San Pio di Benevento nessun decesso ma 10 nuovi ricoveri Continuano ad aumentare nel Sannio le persone che necessitano delle cure ospedaliere

Dieci nuovi ingressi nei reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, 5 dimissioni e 52 pazienti in totale. Continua a crescere giorno dopo giorno il numero delle persone che a causa del coronavirus devono ricorrere alle cure dei sanitari dell'unico ospedale ad oggi che dispone di reparti covid. Un paziente si trova in terapia intensiva, 12 le persone che invece sono ricoverate in terapia sub intensiva del reparto di Pneumologia, 18 in Malattie infettive, 20 in Medicina interna e un paziente in attesa del tampone definitivo ed attualmente ricoverato nell'area di isolamento covid annesso al Pronto Soccorso.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 359 su complessivi 1.499 trattati (sospetti n. 209 e accertati n. 1290) dal mese di febbraio 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti sono 845.

Una situazione delicata, quella confermata anche per le ultime 24 ore che ha costretto i vertici ospedalieri ad aumentare i posti letto dedicati: “in ottemperanza alla nota dell’Unità di Crisi regionale, inerente l’immediato potenziamento dei posti letto covid, si è reso indispensabile ripristinare l’intero Padiglione Santa Teresa come Area Covid, acquisendo anche l’area delle UU.OO.CC. di Oncologia Medica e di Reumatologia, le quali divisioni, così come nella prima fase pandemica del 2020, sono state trasferite presso il Padiglione San Pio, con cinque posti di degenza per i malati oncologici presso la U.O.C. d Chirurgia Generale e Oncologica e tre posti di degenza per i malati reumatologici presso la U.O.C. di Urologia, fermo restando il regolare funzionamento degli ambulatori di day hospital oncologico e reumatologico presso il Padiglione G. Rummo ”.