Fondi post covid per le Città d’arte, ammessa anche Benevento Ad annunciarlo il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alla Cultura, Antonella Tartaglia Polcini

"Benevento rientra tra le città d’arte ammesse a presentare progetti per l’assegnazione del fondo apposito stanziato dal Ministero dell’Interno per la promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e il rilancio delle città in seguito alla diminuzione dei flussi turistici dovuta alla pandemia". Ad annunciarlo il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alla Cultura, Antonella Tartaglia Polcini.

È stato firmato in data 22 dicembre 2021 e pubblicato sulla GU il Decreto del Ministero dell’interno, di approvazione dell’Avviso pubblico per l’assegnazione del fondo per l’anno 2021 per il sostegno delle piccole e medie città d’arte e dei borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all’epidemia di covid-19 per progetti contenenti misure per la promozione ed il rilancio del patrimonio artistico ai sensi dell’articolo 23-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Il Comune di Benevento è incluso nell’elenco dei Comuni ammessi a concorrere all’assegnazione del fondo e il sindaco, con gli assessorati competenti (cultura e turismo) è già all’opera per l’avvio di una articolata progettualità di rilancio ispirata ai criteri della sussidiarietà, dell’innovazione e dell’inclusione.