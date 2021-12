Asl: prorogati i contratti dei lavoratori in scadenza, esulta la Cgil «Il direttore generale ha mantenuto l'impegno assunto»

Esulta la Cgil per le riconferme dei lavoratori a tempo determinato dell'Asl: «Con enorme soddisfazione la FP CGIL di Benevento comunica che, in data 30 dicembre 2021, è stata pubblicata la delibera che proroga i contratti dei lavoratori precari dell’ASL di Benevento. La maggior parte dei contratti dei lavoratori a tempo determinato e co.co.co. in scadenza al 31.12.2021 sono stati prolungati per un anno.





È un importante risultato frutto dell’impegno costante di questi mesi dalla FP CGIL di Benevento. La Rsu CGIL dell’Asl di Benevento e la Segreteria Provinciale della FP CGIL hanno portato avanti una vertenza che aveva quale obiettivo la dignità degli operatori sanitari e soprattutto la garanzia dei servizi essenziali da garantire ai cittadini in un momento ancora complicato per il sistema sanitario regionale e nazionale.

Ringraziamo il management dell’Asl di Benevento ed in particolare il direttore generale per aver mantenuto l’impegno assunto confermando il giusto riconoscimento ai lavoratori precari, in alcuni casi anche al primo impiego, per lo straordinario impegno profuso al contenimento e alla lotta alla pandemia.

Ora auspichiamo ulteriori proroghe per gli infermieri e per gli altri profili di lavoratori precari impegnati in questo momento sanitario difficile e che venga colta la possibilità prevista dalla nuova Legge finanziaria per la stabilizzazione dei lavoratori precari che raggiungeranno i 18 mesi di servizio al 30/06/2022.

Questa è una buona occasione per valorizzare tutti i lavoratori e le lavoratrici che negli ultimi due anni hanno garantito, con il loro prezioso contributo, la continuità dei servizi assistenziali anche in Provincia di Benevento, ed è per questo motivo che oggi più che mai, saremo in prima linea affinché nessuno di essi venga lasciato solo».