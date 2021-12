Lavoratori ospedale San Pio dichiarano lo stato di agitazione La comunicazione dei rappresenti sindacali di Nursing Up, Fials, Silc e Usb

San Silvestro amaro per i lavoratori dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. I rappresenti sindacali di Nursing Up, Fials, Silc e Usb hanno proclamato lo stato di agitazione. I segretari Gaetano Simeone, Mario Ciarlo, Andrea Saccente e Giovanni Venditti, scrivono che “da diverso tempo e con diverse note hanno richiesto incontri con il Direttore Generale dell’A.O. “San Pio” di Benevento le quali non hanno ricevuto effetto alcuno. Ebbene a tutt’oggi nessuno delle firmatarie è stata convocata. Una delle problematiche è la nuova ondata pandemica, per la quale non è stata trasmessa alcuna informazione di come deve essere gestita.

Sulla questione, con specifica missiva è stato interessato finanche il Sindaco di Benevento, nella qualità di massima Autorità cittadina e di Presidente della Conferenza dei Sindaci in campo sanitario chiedendo, al contempo la fissazione di apposito incontro e di cui ad oggi, anch’essa è stata priva di riscontro. Abbiamo solo appreso dalla stampa che i posti Covid19 sono passati a 87, tutti posizionati presso il padiglione “Santa Teresa” del P.O. “G. Rummo”. Non sappiamo i reparti e non conosciamo il numero di personale infermieristico e di supporto che ci lavora. Una cosa è certa che i nostri associati e non associati, sono stressati a causa del carico di lavoro, in quanto in queste UU.OO. devono gestire pazienti molto particolari.

All’ASL Napoli 1, dove vengono rispettate le relazioni sindacali, il Direttore Generale, in data 29/12/2021, ha convocato le OO.SS. e la RSU per informarle della rimodulazione dei posti letto. Tale atteggiamento di preclusione al confronto, peraltro già denunciato in Prefettura alla Dott.ssa De Feo, in data 27/12/2021, lede in maniera incontrovertibile l’espletamento delle proprie prerogative sindacali di rappresentanza riferite alle istanze dei lavoratori. Tanto è vero che la Prefettura, capito la gravità, ha contattato la Direzione dell’azienda ospedaliera per l’incontro e la stessa ha risposto che la prima data utile era il 15 gennaio 2022.

Considerato che per noi la problematica va affrontata subito perché è seria ed urgente, non il 15 di gennaio 2022, con la presente, pertanto, ai fini di poter esercitare le nostre prerogative sindacali volte alla tutela dei diritti dei lavoratori, proclamano lo Stato di Agitazione dei Lavoratori dell’A.O. “San Pio” Benevento chiedendo al Prefetto di Benevento di convocare le parti cui la presente è inoltrata, ai fini di esperire la conciliazione in tempi brevi, onde porre fine a tale atteggiamento di negazione al confronto posto in essere dal Direttore Generale.

Invitiamo il Presidente della Regione Campania, De Luca, il Direttore Generale per la Tutela della Salute, Postiglione, il Presidente della Conferenza dei Sindaci, Mastella, i Componenti della Quinta Commissione Sanità, a intervenire in quanto la situazione è grave e critica”.