Ancora ricoveri covid nell'azienda ospedaliera San Pio a Benevento Nelle ultime 24 ore sei pazienti in più e tre dimissioni

Sei nuovi ricoveri al San Pio di Benevento a causa del covid e tre dimissioni. Di queste due sono le persone guarite, per una terza invece non si è reso necessario il ricovero e per questo è tornata a casa sia pure positiva al coronavirus. Questo il bollettino quotidiano dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Numeri, quelli che arrivano nell'ultimo giorno dell'anno che confermano ancora una volta il trend purtroppo negativo dei ricoveri nel Sannio. Sono attualmente 55 le persone in ospedale. Resta un paziente in gravi condizioni in Terapia intensiva, 12 qulli in terapia sub intensiva del reparto di Pneumologia, 21 in Malattie infettive ed altrettanti in Medicina interna.

Fermo, per fortuna, a 359 il numero dei pazienti positivi al covid-19 deceduti ad oggi nella struttura sanitaria sannita che negli ultimi due anni ha trattato 1.505 pazienti (sospetti n. 209 e accertati n. 1296). 847 invece i guariti all'interno dell'ospedale.